حبس رئيس لجنة إدارة شركة مبروك للعمليات النفطية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء، حبس رئيس لجنة إدارة شركة مبروك للعمليات النفطية، بسبب تعاقده مع شركة أجنبية رغم انتفاء الحاجة إلى التعاقد.

وقال مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن نائب النيابة حقق في البلاغ الذي انطوى على دلائل تشير إلى اختلال بشان عقد أبرمته الشركة مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال تقديم الدعم الفني.

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وتوصل المحقق إلى تخطي المسؤول توصية استشاري هندسة المكامن النفطية، بتعمده إبرام عقد دعم فني بقيمة مليوني دولار رغم علمه بتوصية المتخصصين، مما أَدى إلى ضررٍ لحق بالشركة، وانتهى إلى حبس المتهم على ذمة القضية.