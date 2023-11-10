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النيابة العامة: وقف تزويد 15 محطة تبيع الوقود لمهربين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 نوفمبر 2023, 12:34 صباحا
النيابة العامة: وقف تزويد 15 محطة تبيع الوقود لمهربين
شعار مكتب النائب العام. (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، وقف تزويد 15 محطة في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية حتى منفذ رأس اجدير، تتعمد بيع الوقود لجماعات تقوم بتهريبه إلى خارج البلاد.

وقال مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن النيابة واصلت تدابيرها الرامية إلى رد الاتجار غير المشروع بالمحروقات، حيث نظر المحامي العام معلومات حول ارتكاب وقائع كسب غير مشروع نسبت إلى مُفوَّضِي 15 أداة توزيع، تعمدوا التصرف في كميات لجماعات ترتزق من تهريب الوقود إلى خارج البلاد، حيث قرر المحقق وقف تزويد تلك المحطات بالمحروقات.

- النيابة العامة: 32 موزعا معتمدا من الزاوية إلى رأس اجدير يبيعون الوقود لمهربين

وفي 22 أكتوبر المنقضي، أعلنت النيابة العامة قرارًا مماثلاً بشان 32 موزعًا معتمدًا للوقود في المنطقة نفسها، يقومون ببيع كميات الوقود المخصصة لهم لجماعات التهريب.

وفي 17 مايو الماضي، قال مدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، إن فاتورة تهريب الوقود تقدر بأكثر من 30 مليار دينار، وبنسبة 30% من قيمة فاتورة المحروقات.

وفي الخامس من نوفمبر الجاري، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إن قيمة دعم الوقود لمحطات الكهرباء والاستخدامات الأخرى تصل سنويا إلى 12 مليار دولار.

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