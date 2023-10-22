النيابة العامة: 32 موزعا معتمدا من الزاوية إلى رأس اجدير يبيعون الوقود لمهربين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الأحد، أن 32 موزعًا معتمدًا للوقود في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية حتى منفذ رأس اجدير، يقومون ببيع كميات الوقود المخصصة لهم لجماعات التهريب.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن النيابة العامة واصلت تدابيرها الرامية إلى مجابهة نشاط الإتجار غير المشروع بالمحروقات، من خلال فحص المعلومات المرتبطة بعدم وصول المحروقات عبر أدوات التوزيع المعتمدة.

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وأثبتت التحريات تعمد مفوضي 32 أداة توزيع التصرف في كميات الوقود المخصصة لهم، لصالح جماعات تهريب الوقود، بحسب البيان.

وقررت النيابة العامة وقف تزويد تلك الأدوات بالمحروقات، وتوجيه شركات التسويق بمد أدوات التوزيع التي تمارس نشاط تجاريًا منضبطاً بكميات الوقود المرصودة لصالح الضالعين في النشاط الضار بالاقتصاد، وملاحقة الأشخاص المنخرطين في النشاط محل الملاحقة.