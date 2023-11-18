النائب العام: إحباط محاولة تهريب مخدرات في سجاد بميناء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم السبت، مصادرة أكثر من 200 ألف قرص من المخدرات في ميناء بنغازي قادمة من الهند، وضبط ثلاثة متهمين.

وحسب بيان النيابة، فقد قدم مأمور الضبط القضائي بمركز جمرك ميناء بنغازي إثباتاته لواقعة دَسِّ كمية من المؤثرات العقلية في مستوعِب مخصص لنقل سجاد مستورد من الهند.

النائب العام يأمر بملاحقة باقي المتهمين

وأشار النائب العام إلى ضبط ثلاثة متهمين. كما أمر بملاحقة بقية المتهمين الغائبين، واتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة المتهمين الموجودين خارج الولاية القضائية الليبية.

- ضبط 5 وافدين بتهمة الاتجار بالمخدرات في مصراتة

- ضبط تاجر مخدرات في عين زارة

- ضبط وافد بحوزته 50 كيلوغرام «حشيش» في بئر الأشهب

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ضبط 5 أشخاص من الجنسية النَيْجرية، في مصراتة، وبحوزتهم المتهمين كمية من مخدر الحشيش وأقراص مخدرة، ونباتات بانجو، واتخذت كل الإجراءات القانونية حيالهم، وجرت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

من المخدرات المضبوطة في ميناء بنغازي، 18 نوفمبر 2023. (النائب العام)

من المخدرات المضبوطة في ميناء بنغازي، 18 نوفمبر 2023. (النائب العام)

من المخدرات المضبوطة في ميناء بنغازي، 18 نوفمبر 2023. (النائب العام)