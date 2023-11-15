شاهد في «هنا ليبيا».. تسليم الصكوك للأسر المتضررة جراء العاصفة «دانيال» في المرج

القاهرة - بوابة الوسط

رصد برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، تسليم الحكومة المكلفة من مجلس النواب صكوكًا للأسر المتضررة جراء العاصفة «دانيال» في مدينة المرج.

حضر مراسم التسليم وكيل وزارة الحكم المحلي رئيس لجنة التعويضات في الحكومة المكلفة من المجلس النواب أبوبكر الزوي، وعضو للجنة اللواء أكرم المسماري، وعميد بلدية المرج موسى الهلالي، وأعضاء لجنة الحصر في البلدية.

وأشار البرنامج إلى توزيع جمعية «أحرار درنة» الخيرية وجبات غذائية من خلال مبادرة نسائية على الشباب العاملين في المدينة، والقائمين بتنظيفها والنقاط الأمنية من أجل النهوض بالمدينة.

في سياق آخر، عقد اتحاد طلبة ليبيا اجتماعه الثاني في جامعة مصراتة، وضم ممثلين عن اتحادات طلاب مختلف الجامعات الليبية، وناقش مسألة استمرار توقف الدراسة، حيث أكدوا أنهم ليسوا جزءا من المشكلة ولا الحل، إنما دورهم هو إيصال صوت طلاب الجامعات الليبية، والضغط في سبيل اتخاذ إجراءات من قِبل السلطات العليا في الدولة تكفل عودة الدراسة، مع ضمان الحقوق الأساسية.

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