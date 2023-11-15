شركة الكهرباء: بدء تنفيذ محطة تحويل الحبايبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء بدء تنفيذ الأعمال بمشروع محطة تحويل الحبايبية جهد «30/220 ك.ف» في تاجوراء.

جاء ذلك بعد انتهاء أعمال التنظيف والتجهيز من قبل شركة المراكز الإدارية تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يأتي ذلك في إطار جهود تحسين وضع الشبكة الكهربائية وضمان استمراريتها عبر استكمال مشروعات نقل الطاقة القائمة والمستهدفة التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة لمشروعات النقل.

بدء إنشاء محطة تحويل الحبايبية، 15 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)

بدء إنشاء محطة تحويل الحبايبية، 15 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)