حكومة حماد: نعتزم الاستثمار في الطاقة الشمسية بمناطق الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب رئيس «الحكومة المكلفة من مجلس النواب» سالم الزادمة، إن حكومته تعتزم الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية بمناطق الجنوب الليبي، مشددًا على أن الأوضاع الأمنية في الجنوب، باتت أفضل من أي وقت مضى.

وأضاف الزادمة، خلال فعاليات معرض ليبيا للنفط والغاز، أن الحكومة تعتزم توفير البيئة المناسبة والمشجعة للاستثمار في جميع مناطق البلاد، خاصة في ظل ما تحظى به مناطق جنوب البلاد من موارد طبيعية واقتصادية في مجال الطاقة الشمسية.

وشدد على مواصلة تشجيع الاستثمار والتنمية في مناطق الجنوب، وإعادة الإعمار لجميع المؤسسات والقطاعات، ودعم المشاريع الاقتصادية ضمن رؤية الحكومة خلال الفترة المقبلة.

- حكومة حماد تبحث مع شركة صينية توطين الطاقة الشمسية بالجبل الأخضر

- إطلاق أول مشروع للطاقة الشمسية في ليبيا

وفي الثاني من أكتوبر الماضي، بحث مسؤول بحكومة حماد مع ممثل شركة «PowerChina» الصينية بالشرق الأوسط جي جيانفو توطين الطاقة الشمسية بالجبل الأخضر.

وفي يونيو 2022، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إطلاق أول مشروع للطاقة الشمسية في ليبيا بمنطقة السدادة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميغاوات.

نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم الزادمة خلال فعاليات معرض ليبيا للنفط والغاز، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم الزادمة خلال فعاليات معرض ليبيا للنفط والغاز، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)