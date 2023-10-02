حكومة حماد تبحث مع شركة صينية توطين الطاقة الشمسية بالجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس لجنة توطين الطاقة الشمسية في ليبيا بوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم العبيدي، مع ممثل شركة «PowerChina» الصينية بالشرق الأوسط جي جيانفو، توطين الطاقة الشمسية بالجبل الأخضر.

وأجرى العبيدي رفقة ممثل الشركة الصينية، جولة بمواقع الشركة في منطقة الجبل الأخضر؛ حيث شملت الزيارة مواقع محطات الطاقة المتجددة في منطقة المخيلي، وعديد المحطات المتضررة جراء السيول التي ضربت المنطقة، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الإثنين.

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وقالت الحكومة إن الزيارة تخللها عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولي البلديات بالجبل الأخضر، مشيرة إلى أن ممثل الشركة الصينية أكد استعداد الشركة للتعاون مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب، والعمل على تنفيذ محطات طاقة شمسية بالمنطقة، والمساهمة في إعادة إعمار المدن المتضررة من كارثة «دانيال».

وأوضحت الحكومة أن جولة ممثل الشركة الصينية تأتي «استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي لتوطين (1500 ميجا وات) من الطاقة الشمسية في ليبيا».

جولة ممثل الشركة الصينية بمواقع الشركة في منطقة الجبل الأخضر. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جولة ممثل الشركة الصينية بمواقع الشركة في منطقة الجبل الأخضر. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)