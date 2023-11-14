«المركزي» يبحث مع صندوق النقد تداعيات «دانيال» وإعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط

بحث فريق مصرف ليبيا المركزي مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التداعيات المدمرة للعاصفة «دانيال» في مدينة درنة والجبل الأخضر، وجهود إعادة الإعمار هناك.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الثلاثاء في تونس، بحضور ممثلي وزارات: المالية والاقتصاد والتجارة والتخطيط والعمل والتأهيل، والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول اللقاء توقعات الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، والإيرادات العامة لعام 2023، وآفاق الميزانية لعام 2024، والاستقرار المالي واستدامة الوضع المالي للدولة، فضلا عن مناقشة شفافية دعم المحروقات وتنويع الإيرادات وإصلاح الدعم والضرائب والجمارك.

انطلاق اجتماعات «المركزي» وصندوق النقد

وأمس الإثنين، أعلن المصرف المركزي انطلاق أعمال اجتماعات مسؤوليه مع بعثة صندوق النقد في تونس، تمهيدا لعقد مشاورات المادة الرابعة لعام 2024.

تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تجري في العادة على أساس سنوي.

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وفي العام 2013، علّق صندوق النقد مشاوراته مع ليبيا على الرغم من استمرار عضويتها في المؤسسة الأممية المالية، قبل أن يستأنف مناقشاته المباشرة مع المسؤولين الليبيين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في مارس الماضي. وأوصى الصندوق بإعادة توحيد المصرف، لتعزيز السياسة النقدية ودعم الاستقرار المالي وتوحيد الميزانية وزيادة تنمية القطاع الخاص.