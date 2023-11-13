«المركزي» يبحث سياسة سعر الصرف مع خبراء صندوق النقد في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المصرف المركزي، اليوم الإثنين، انطلاق أعمال اجتماعات بعثة خبراء صندوق النقد الدولي بتونس تمهيداً لعقد مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 التي يستضيفها المصرف، وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.

ويناقش مسؤولو المصرف المركزي مع خبراء الصندوق آخر التطورات الاقتصادية والمالية، وتوقعات القطاع المالي والتنمية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز أطر المالية العامة والاستقرار المالي والنمو الشامل والمستدام، وفق بيان «المركزي».

المركزي يبحث مع خبراء صندوق النقد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتبحث الاجتماعات التقدم المحرز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى سياسة سعر الصرف وتعزيز قيمة العملة الوطنية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية في ليبيا.

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ويشارك في هذه اللقاءات ديوان المحاسبة الليبي، والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وفي أكتوبر الماضي بحث وفد من المركزي برئاسة المحافظ الصديق الكبير مع خبراء الصندوق الإجراءات المنجزة في خطة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتنفيذ ليبيا لتوصيات صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة وبالأخص ما يتعلق بإصلاح سياسة الدعم وتنويع مصادر الدخل.

استئناف نشاط صندوق النقد في ليبيا

وفي العام 2013، علق صندوق النقد الدولي مشاوراته مع ليبيا رغم استمرار عضويتها في المؤسسة الأممية المالية، قبل أن يستأنف مناقشاته المباشرة مع المسؤولين الليبيين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في مارس الماضي. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تجري في العادة على أساس سنوي.

وأوصى صندوق النقد الدولي ليبيا، بضرورة إعادة توحيد المصرف المركزي لتعزيز السياسة النقدية، ودعم الاستقرار المالي، وتوحيد الميزانية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية تجنب التغييرات المتكررة في ربط العملة للحفاظ على الثقة في سعر الصرف، وحماية احتياطيات النقد الأجنبي.