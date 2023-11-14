حملة تطعيم لطلاب الصف الأول الابتدائي في مدارس إجخرة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية إجخرة تنظيم حملة التطعيم الرباعي الخاص بطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي (عمر 6 سنوات).

ونظم مكتب الرعاية الصحية الأولية في البلدية جولة بين مدارس البلدية خلال الأحد والاثنين بالتعاون مع جهاز الإسعاف.

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عدد الطلاب المستهدف بين 160 و170 طالبا وطالبة

وقالت مديرة المكتب جميلة عبدالناصر: «فريق الصحة المدرسية توجه إلى 5 مؤسسات تعليمية عامة وخاصة»، مشيرة إلى أن العدد المستهدف يتراوح بين 160 و170 طالبا وطالبة.

كما لفتت إلى عدم وجود نسبة غياب كبيرة بين الطلاب، منوهة إلى «تعاون مديري المؤسسات التعليمية، وأيضاً منسق الصحة المدرسية في مراقبة التربية والتعليم بإجخرة».