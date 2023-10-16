«الخليج العربي للنفط» تقوم بصيانة حافلات طلبة أجخرة

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي

قام المجلس البلدي أجخرة، بالتعاون مع شركة الخليج العربي للنفط «AGOCO»، بصيانة الحافلات الخاصة بنقل طالبات البلدية الدارسين في معاهد وجامعات المدن المجاورة.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الحافلات محمد امشختر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الصيانة شملت تغيير إطارات وصيانة محركات أربع حافلات.

وأضاف امشختر أن هذه الحافلات مخصصة لنقل الطالبات من بلدية أجخرة إلى المعاهد والجامعات بالمدن المجاورة للبلدية، بمبالغ بسيطة لمساعدة الأهالي، وتفاديًا لمشاكل تهالك الطرق والازدحام.

- «التضامن الاجتماعي» توزع 1500 حقيبة مدرسية على تلاميذ الواحات

ومن جهته صرح عضو المجلس البلدي أجخرة أيمن عيسي بأن معظم الحافلات كانت عاطلة عن العمل منذ فترة طويلة، الأمر الذي استدعى شركة الخليج للتدخل لصيانتها بالتنسيق مع حقل النافورة التابع لها، وذلك من باب التنمية التي تقدمها المؤسسة الوطنية للنفط للمناطق القريبة من الحقول النفطية.

جانب من صيان حافلات طلبة أجخرة (بوابة الوسط)

جانب من صيان حافلات طلبة أجخرة (بوابة الوسط)