نصية: البعثة الأممية ترحب بالقوانين الانتخابية.. والمشكلة في تشكيل الحكومة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية إن بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا رحبت بالقوانين الانتخابية التي أصدرها المجلس ووصفتها بالجيدة إلا أن المشكلة تكمن في قضايا سياسية عالقة ومنها تشكيل الحكومة الجديدة.



وتحدث نصية عن لقائه الأخير مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ريزدون زينينغا رفقة النائب الأول للمجلس فوزي النويري، قائلا إن زينينغا أخبرهما برأي البعثة الأممية، وتلقيها طلب من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بالعودة إلى التفاهمات المتفق عليها للجنة «6+6» في مدينة بوزنيقة بشأن القوانين الانتخابية، حسب حديثه في جلسة المجلس اليوم الإثنين.

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وأضاف نصية أن بعثة الأمم المتحدة هي من طلبت تعديلات فنية على القوانين، وهو الأمر الذي يجب أن يفهمه أعضاء مجلس الدولة، وإنها غير مقتنعة بالعودة إلى مخرجات بوزنيقة، والمشكلة حاليا في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة.