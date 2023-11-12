ضبط مطلوبين على ذمة قضايا جنائية في مسلاتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ضبط أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا جنائية في مسلاتة (شمال غرب ليبيا).

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة العمامرة في مديرية أمن مسلاتة تمكنوا من ضبط أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا جنائية، منها الاعتداء والخطف والسرقة في منطقة العمامرة. واعترف المتهمون بارتكاب الجرائم، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.