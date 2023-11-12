ضبط مطلوبين على ذمة قضايا جنائية في مسلاتة

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ضبط أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا جنائية في مسلاتة (شمال غرب ليبيا).
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة العمامرة في مديرية أمن مسلاتة تمكنوا من ضبط أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا جنائية، منها الاعتداء والخطف والسرقة في منطقة العمامرة. واعترف المتهمون بارتكاب الجرائم، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.
ضبط 50 مطلوبا لدى مراكز الشرطة في جنزور
من جهة أخرى، أعلنت الوزارة ضبط 50 شخصا مطلوبا لدى مراكز الشرطة في جنزور خلال 72 ساعة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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