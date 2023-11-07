افتتاح قسمي الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية في مستشفى القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وكيل وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لشؤون المستشفيات سعدالدين عبدالوكيل، اليوم الثلاثاء، قسمي الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى القره بوللي العام.

جاء ذلك بعد استكمال أعمال الإنشاء والتجهيز وفق أحدث المواصفات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- دورة تدريبية في طب الإنعاش والطوارئ بمستشفى بن سينا

وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعضو مجلس النواب عن البلدية وعميد المجلس البلدي وعدد من أعيان ومشايخ البلدية.

وتضمنت الأعمال إنشاء مبنى جديد يتكون من طابقين يضم قسم النساء والولادة، وقسم إيواء الأطفال، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم المختبرات وقسم مصرف الدم.