الحويج يبحث مع سفير تركيا تسهيل إجراءات نقل البضائع بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج مع سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز تسهيل الإجراءات لنفاذ السلع والبضائع للأسواق التجارية بين البلدين، وفق نتائج الاجتماع مع وزير التجارة التركي عمر بولات الشهر الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الحويج والسفير يلماز اليوم الإثنين بحضور مستشار الوزير شذر الصيد، ومدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة عزالدين مصدق، ورئيس قسم التعاون الدولي فرج البي، والذي نُوقش خلاله سُبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

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كما استعرض الحاضرون الترتيبات اللازمة لانعقاد اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين البلدين، ووضع آلية لتعزيز الروابط الاقتصادية والشراكة الاستثمارية بين أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص، وحل العراقيل من خلال الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد في البلدين، بحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأثنى الحويج على جهود الشركات التركية العاملة بليبيا ومساهمتها في خطة الإعمار والتنمية بمختلف المناطق، مؤكدًا أهمية التشبيك بين القطاع الخاص وتعزيز دوره بقطاع الاستثمار في مجالات ذات الاهتمام المشترك.

جانب من لقاء وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج والسفير التركي في ليبيا كنعان يلماز، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد)