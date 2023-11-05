ضبط شخص اشترى أدوات إنشاءات مسروقة في جالو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن جالو، اليوم الأحد، ضبط شخص اشترى أدوات إنشاءات مسروقة.

وحسب مركز شرطة مدينة جالو، أبلغ مواطن ليبي عن فقد جاكات حديدية، لشد سقف المباني، مشيرا إلى «العثور عليها في مبنى قيد الإنشاء، وضبط شخص بنغالي الجنسية»، أمس السبت.

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