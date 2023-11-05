ضبط شخص اشترى أدوات إنشاءات مسروقة في جالو...

أعلنت مديرية أمن جالو، اليوم الأحد، ضبط شخص اشترى أدوات إنشاءات مسروقة.
وحسب مركز شرطة مدينة جالو، أبلغ مواطن ليبي عن فقد جاكات حديدية، لشد سقف المباني، مشيرا إلى «العثور عليها في مبنى قيد الإنشاء، وضبط شخص بنغالي الجنسية»، أمس السبت.
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المتهم يعترف بشراء «الجاكات» المسروقة
واعترف المتهم بشراء «الجاكات» من شخص مجهول الهوية، على الرغم من علمه أن الشخص المشتكي يملكها. ووفق البيان، فقد جرى إيداع المتهم في الحجز القانوني بالمركز إلى حين عرضه على النيابة العامة من حيث الاختصاص والتصرف.
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