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مؤسسة النفط و«إيني» تعيدان تفعيل اتفاقية لصيانة وتجهيز مستشفى جالو للطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 09:54 مساء
مؤسسة النفط و«إيني» تعيدان تفعيل اتفاقية لصيانة وتجهيز مستشفى جالو للطوارئ
احتفالية توقيع إعادة تفعيل اتفاقية صيانة وتجهيز مستشفى جالو للطوارئ، الخميس 7 سبتمبر 2023. (مؤسسة النفط)
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أعادت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية، تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجانبين بشأن صيانة وتجهيز مستشفى جالو للطوارئ جنوب شرق ليبيا، وذلك خلال حفل أقيم اليوم الخميس، بقاعة رأس لانوف أقيمت بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاتفاقية الموقعة مع شركة «إيني» لصيانة وتجهيز وتعزيز مستشفى جالو للطوارئ تأتي «ضمن برامجها للتنمية المستدامة» و«خدمة لأهالي منطقة جالو والواحات، في إطار المسؤولية الاجتماعية وسياسة الجار الطيب التي تنتهجها المؤسسة».

الاتفاقية متعثرة منذ 7 سنوات
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الاتفاقية جرى توقيعها في وقت سابق بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في وقت سابق، ومدير شركة «إيني» فرع ليبيا أنطونيو ساري، لافتة إلى أنها «متعثرة منذ 7 سنوات»

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وأوضحت المؤسسة أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستنفذ شركة «إيني» مشروع صيانة وتجهيز مستشفى جالو للطوارئ، بما في ذلك تدريب الأطباء والممرضين، وتوفير المعدات الطبية والأدوية، إضافة إلى أعمال البناء والتشييد وصيانة المعدات.

نقلة نوعية لقطاع الصحة في الواحات
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي استجابة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لطلب أهالي منطقة جالو لتنفيذ هذا المشروع المهم، متوقعة أن يحدث نقلة نوعية لقطاع الصحة في المنطقة؛ إذ يوفر المستشفى على سكان المنطقة عناء السفر، ويقدم أفضل الخدمات الصحية لهم.

حضر حفل توقيع الاتفاقية مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة حامد عبدالسلام، ونظيره بشركة «إيني» عبدالعظيم البلوق، ومدير عام مستشفى جالو للطوارئ الدكتورة باسمة سلطان، وعدد من المختصين من المؤسسة وشركة «إيني» ومستشفى جالو.

احتفالية توقيع إعادة تفعيل اتفاقية صيانة وتجهيز مستشفى جالو للطوارئ، الخميس 7 سبتمبر 2023. (مؤسسة النفط)
احتفالية توقيع إعادة تفعيل اتفاقية صيانة وتجهيز مستشفى جالو للطوارئ، الخميس 7 سبتمبر 2023. (مؤسسة النفط)
احتفالية توقيع إعادة تفعيل اتفاقية صيانة وتجهيز مستشفى جالو للطوارئ، الخميس 7 سبتمبر 2023. (مؤسسة النفط)
احتفالية توقيع إعادة تفعيل اتفاقية صيانة وتجهيز مستشفى جالو للطوارئ، الخميس 7 سبتمبر 2023. (مؤسسة النفط)
احتفالية توقيع إعادة تفعيل اتفاقية صيانة وتجهيز مستشفى جالو للطوارئ، الخميس 7 سبتمبر 2023. (مؤسسة النفط)
احتفالية توقيع إعادة تفعيل اتفاقية صيانة وتجهيز مستشفى جالو للطوارئ، الخميس 7 سبتمبر 2023. (مؤسسة النفط)
احتفالية توقيع إعادة تفعيل اتفاقية صيانة وتجهيز مستشفى جالو للطوارئ، الخميس 7 سبتمبر 2023. (مؤسسة النفط)
احتفالية توقيع إعادة تفعيل اتفاقية صيانة وتجهيز مستشفى جالو للطوارئ، الخميس 7 سبتمبر 2023. (مؤسسة النفط)
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