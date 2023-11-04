«الكهرباء» تواصل صيانة خط أجدابيا - جالو جهد 220 كيلوفولت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، مواصلة الفرق الفنية أعمال الصيانة على خط نقل الطاقة أجدابيا - جالو جهد 220 كيلوفولت.

وأوضحت، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذه الأعمال شملت تغيير عوازل متهالكة بأخرى جديدة لعدد من الأبراج التي تعرضت للتآكل نتيجة العوامل الطبيعية.

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وأضافت الشركة أن أعمال الصيانة، التي تنفذها شركة الطاقة المستديمة بإشراف الإدارة العامة لنقل الطاقة، تأتي في إطار اهتمامها بصيانة خطوط نقل الطاقة في كامل أنحاء ليبيا من أجل استقرار الشبكة الكهربائية، وتحسين أدائها.

جانب من أعمال صيانة خط أجدابيا - جالو جهد 220 كيلوفولت، السبت 4 نوفمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من أعمال صيانة خط أجدابيا - جالو جهد 220 كيلوفولت، السبت 4 نوفمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)