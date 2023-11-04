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«الكهرباء» تواصل أعمال الصيانة وإعادة التيار لمناطق في درنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 12:22 مساء
«الكهرباء» تواصل أعمال الصيانة وإعادة التيار لمناطق في درنة
جانب من أعمال الصيانة للشبكة المتضررة بدرنة، الجمعة 3 نوفمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
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تواصل الفرق الفنية في الشركة العامة للكهرباء أعمال الصيانة لمواقع الشبكة المتضررة في درنة، وإعادة التيار لعدة أحياء بالمدينة.

ونشرت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، صورا تُظهر جانبا من أعمال فرق الصيانة على مدى أمس الجمعة، التي استمرت ساعات طويلة من الليل، واشتملت على معالجة أرضية محطة مجمع المحاكم التي انهارت بشكل كامل، لافتة إلى أن المحطة ستكون على الشبكة خلال الأيام القليلة المقبلة.

- استمرار صيانة شبكة الكهرباء في درنة

وأضافت الشركة أن الفرق الفنية أجرت صيانة لشبكة الإنارة بطريق «درنة – كرسة»، بالإضافة إلى صناديق رئيسية في المدينة، وأعادت التيار لمنتصف شارع الحبس، والشارع الرابط بين شارع الحبس والفنار، وذلك بالتعاون مع إدارة خدمات المستهلكين في درنة.

جانب من أعمال الصيانة للشبكة المتضررة بدرنة، الجمعة 3 نوفمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة للشبكة المتضررة بدرنة، الجمعة 3 نوفمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة للشبكة المتضررة بدرنة، الجمعة 3 نوفمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة للشبكة المتضررة بدرنة، الجمعة 3 نوفمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة للشبكة المتضررة بدرنة، الجمعة 3 نوفمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة للشبكة المتضررة بدرنة، الجمعة 3 نوفمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة للشبكة المتضررة بدرنة، الجمعة 3 نوفمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة للشبكة المتضررة بدرنة، الجمعة 3 نوفمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
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