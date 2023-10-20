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ضبط 21 جالون بنزين معدة للتهريب بأحد المنازل في جالو

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي الجمعة 20 أكتوبر 2023, 08:32 مساء
ضبط 21 جالون بنزين معدة للتهريب بأحد المنازل في جالو
بنزين معد للتهريب في جالو، 20 أكتوبر 2023. (مديرية أمن الواحات جالو)
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أعلن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن جالو ضبط 21 جالونًا سعة 60 لترًا من البنزين تحتوي على نحو 1260 لترًا كانت معبأة ومجهزة للتهريب.

وقال رئيس قسم البحث الجنائي المكلف صالح عبداللطيف لـ«بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن أعضاء وحدة التحري والتحقيق وجمع المعلومات تلقوا في وقت سابق معلومات من مصادر مؤكدة تفيد بوجود الكمية المضبوطة داخل أحد المنازل في جالو تمهيدًا لتهريبها.

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وتقرر فتح محضر وأخذ الإذن من النيابة العامة ومن ثم جرى ضبط الكمية وصاحب المنزل بعد مقاومته لأعضاء الشرطة، حسب المصدر نفسه مشيرًا إلى وضع المتهم في الحجز القانوني تمهيدًا لإحالته للنيابة للتصرف والاختصاص.

وتشهد محطات توزيع الوقود بمدينة جالو زحامًا شديدًا من المواطنين؛ وذلك بسبب نقص البنزين في المدينة منذ أكثر من أسبوع.

بنزين معد للتهريب في جالو، 20 أكتوبر 2023. (مديرية أمن الواحات جالو)
بنزين معد للتهريب في جالو، 20 أكتوبر 2023. (مديرية أمن الواحات جالو)
بنزين معد للتهريب في جالو، 20 أكتوبر 2023. (مديرية أمن الواحات جالو)
بنزين معد للتهريب في جالو، 20 أكتوبر 2023. (مديرية أمن الواحات جالو)
بنزين معد للتهريب في جالو، 20 أكتوبر 2023. (مديرية أمن الواحات جالو)
بنزين معد للتهريب في جالو، 20 أكتوبر 2023. (مديرية أمن الواحات جالو)
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