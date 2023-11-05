تواصل تجميع مكونات الوحدة الأولى بمحطة طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، عمل شركة «GE» الأميركية على تجميع باقي مكونات الوحدة الغازية الأولى بمشروع محطة كهرباء طبرق.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أن هذه الوحدة ستكون جاهزة للاختبارات التشغيلية خلال خلال فترة قريبة، وذلك ضمن جهود تغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والحفاظ على استقرار الشبكة العامة.

شركة الكهرباء: تنفيذ أميركي لمشروع الوحدة الأولى في محطة طبرق الغازية

وصول معدات أميركية لمحطة طبرق

والجمعة، أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار العمل في مشروع محطة طبرق الغازية، إذ يجرى تجميع روتر الوحدة الأولى بالمشروع بواسطة شركة «GE» الأميركية.