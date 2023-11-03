شركة الكهرباء: تنفيذ أميركي بمشروع الوحدة الأولى في محطة طبرق الغازية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار العمل في مشروع محطة طبرق الغازية، إذ يجرى تجميع روتر الوحدة الأولى بالمشروع بواسطة شركة «GE» الأميركية.

وأضافت الشركة في بيان اليوم الجمعة أن الوحدة ستضاف إلى الشبكة الكهربائية حسب المدة الزمنية المخطط لها، وذلك ضمن مساعي رفع كفاءة الشبكة وزيادة أدائها الإنتاجي.

بدء صيانة محطة مجمع المحاكم في درنة

إلى ذلك، بدأت فرق الصيانة بإدارة توزيع درنة في معالجة محطة مجمع المحاكم بالمدينة، وذلك باستبدال محول أرضي وربط بقية المعدات.

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واستمر العمل في محطة مجمع المحاكم إلى ساعات متأخرة من ليلة أمس الخميس، فيما ستعود المحطة للعمل على الشبكة خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من تنفيذ أرضية خرسانية للمحطة التي انهارت بالكامل نتيجة العاصفة دانيال التي ضربت درنة في 7 سبتمبر الماضي.

تجميع روتر الوحدة الأولى في محطة كهرباء طبرق الغازية بواسطة شركة «GE» الأميركية (الشركة العامة للكهرباء)

تجميع روتر الوحدة الأولى في محطة كهرباء طبرق الغازية بواسطة شركة «GE» الأميركية (الشركة العامة للكهرباء)