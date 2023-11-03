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استمرار صيانة شبكة الكهرباء في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 02:35 مساء
استمرار صيانة شبكة الكهرباء في درنة
من أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في درنة، 3 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، إجراء أعمال صيانة واسعة للشبكة في مدينة درنة المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

وأجرت الفرق الفنية التابعة لإدارة توزيع درنة والجبل الأخضر اختبارات لكوابل ضغط عالٍ ومنخفض بمواقع متفرقة وسط المدينة بباب طبرق وشيحا، كما قامت بالكشف على صناديق رئيسية واختبار كوابل لمجموعة خروجات بشارع رافع الأنصاري ومحيط مجمع المحاكم لتجهيزها وشحنها لتأمين التغذية الكهربائية، وفق بيان صادر عن الشركة.

استمرار صيانة شبكة الكهرباء في درنة
عودة الكهرباء إلى مناطق جديدة في درنة

وشملت الأعمال كذلك الكشف واختبار وعمل وصلات لكوابل تغذي صناديق رئيسية بمنتصف شارع الحبس والفنار بواسطة فرقتي توزيع درنة وخدمات المستهلكين.

من أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في درنة، 3 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في درنة، 3 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في درنة، 3 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في درنة، 3 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
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