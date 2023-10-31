تحليل: من هم أكبر شركاء ليبيا التجاريين في النصف الأول؟

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر تحليل بيانات إحصائية حديثة صادرة عن المصرف المركزي أن إيطاليا وألمانيا وتركيا والإمارات وأسبانيا وفرنسا هم أكبر شركاء ليبيا التجاريين خلال النصف الأول من العام الجاري، وعلى صعيد الصادرات الليبية، ظلت إيطاليا في الصدارة، تلتها ألمانيا ثم فرنسا فإسبانيا واليونان. أما بالنسبة للواردات الليبية فقد تصدرت تركيا قائمة الدول الموردة، تلتها الصين في المرتبة الثانية، فالإمارات واليونان، ثم إيطاليا.

شركاء ليبيا التجاريون في نهاية النصف الأول من العام الجاري

وفيما يتعلق بالتجارة البينية (صادرات وواردات)، فقد تصدرت إيطاليا القائمة بتجارة وصلت قيمتها إلى 4 مليارات و704 ملايين دولار، موزعة بين واردات منها بنحو 914.8 مليون دولار، وصادرات إليها بـ3.79 مليار دولار.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بتجارة بينية قيمتها 2.71 مليار دولار، حيث استوردت ليبيا منها ما قيمته 292.9 مليون دولار، وصدرت إليها بنحو 2.42 مليار دولار، تلتها تركيا بإجمالي مليار و756 مليون دولار، إذ بلغت واردات ليبيا منها مليارا و409 ملايين دولار، في حين سجلت الصادرات 356 مليون دولار.

واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة بين الشركاء التجاريين لليبيا بتجارة بينية بلغت قيمتها مليار و544 مليون دولار، بواقع 1.066 مليار دولار واردات، و478.1 مليون دولار صادرات، ثم إسبانيا التي سجلت تجارتها 1.58 مليار دولار، توزعت بين واردات بـ440 مليون دولار، وصادرات بنحو 1.376 مليار دولار.

في حين جاءت فرنسا في المرتبة الخامسة بحجم تجارة بينية بلغ 1.518 مليار دولار، حصة الواردات منها 470 مليون دولار، والصادرات إليها بـ1.42 مليار دولار.

الواردات الليبية في النصف الأول

وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن قيمة إجمالي واردات ليبيا بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 19 مليارا و982 مليون دولار، وتصدرت تركيا القائمة بواردات قيمتها مليار و409 ملايين دولار في نهاية يونيو الماضي، تلتها الصين الشعبية في المرتبة الثانية بنحو مليار و265 مليون دولار.

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وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة، إذ بلغت قيمة الواردات منها مليار دولار و66 مليونا بنهاية يونيو الماضي، تبعتها اليونان التي صدرت إلى السوق الليبية ما قيمته 946.1 مليون دولار، ثم إيطاليا بواردات قيمتها 914.8 مليون دولار.

أما مصر فقد احتلت المرتبة السادسة بين الدول الموردة للسوق الليبية، حيث سجلت صادراتها 353.4 مليون دولار، تلتها تونس بنحو 329.5 مليون دولار، ثم ألمانيا التي بلغت صادراتها 292.9 مليون دولار، فكوريا الجنوبية بواقع 296.4 مليون دولار.

ويلاحظ أن الواردات من الولايات المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لم تتجاوز 203 ملايين دولار، كذلك فرنسا بـ98.2 مليون دولار، وقبرص بنحو 178.7 مليون دولار، ومالطا بنحو 11.5 مليون دولار.

أهم الأسواق التي استقبلت الصادرات الليبية

وبلغ إجمالي صادرات ليبيا 17 مليارا و 289 مليون دولار، كان نصيب إيطاليا منها ما قيمته 3.79 مليار دولار، تلتها ألمانيا بـ2.42 مليار دولار، ثم فرنسا بنحو 1.42 مليار دولار، فإسبانيا بـ1.376 مليار دولار، واليونان بواقع 1.13 مليار دولار.

وفي المرتبة السادسة جاءت هولندا، التي استقبلت أسواقها صادرات ليبية بـ776.4 مليون دولار، تبعتها المملكة المتحدة بواقع 731.2 مليون دولار، ثم تايلاند بنحو 706.2 مليون دولار، فالولايات المتحدة بنحو 585 مليون دولار، والإمارات بـ478.1 مليون دولار، ثم تركيا بنحو 356 مليون دولار.