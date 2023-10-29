بيانات «المركزي» للربع الثالث: 84.7 مليار دينار إيرادات نفطية وإنفاق 15.4 مليار على الدعم

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات النفطية بلغت 84 مليارا و700 مليون دينار نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بينما سجلت الإيرادات غير النفطية مليارا و663.6 مليون دينار، وهو ما يعني أن إيرادات الميزانية العامة وصلت إلى 86 مليارا و346 مليون دينار.

وأشار المصرف المركزي، في تقريره للربع الثالث، إلى أن إجمالي مصروفات الميزانية بلغ 76 مليارا و840 مليون دينار، موزعة على الرواتب بواقع 38.75 مليار دينار، ونفقات تسييرية بـ6.45 مليار دينار، والدعم وموازنة الأسعار بنحو 15.42 مليار دينار.

ترتيبات مالية لمؤسسة النفط وشركة الكهرباء بنحو 13.2 مليار دينار

هذا بالإضافة إلى ترتيبات مالية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء بـ13 مليارا و246 مليون دينار.

- ديوان المحاسبة: احتجاز 48.9% من نفقات التنمية في ميزانية 2022 بمصرف ليبيا المركزي

- «اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي

- المصرف المركزي يدرس سحب إصدارات قديمة للعملة وفئة الـ50 دينارا

وأوضحت بيانات «المركزي» أن الدعم توزع على المحروقات بقيمة 3 مليارات و556 مليون دينار، والكهرباء بواقع 3 مليارات و957.6 مليون دينار، وعلاوة الأبناء بنحو 5.1 مليار دينار. بينما جرى دعم الأدوية بـ525 مليون دينار، والنظافة العامة بنحو 375 مليون دينار، وأخرى بـ1.9 مليار دينار.

الإيرادات والمصروفات من النقد الأجنبي

أما بالنسبة للإيرادات النفطية بالنقد الأجنبي، أظهرت البيانات أنها بلغت 17 مليارا و668 مليون دولار، فيما بلغت المصروفات 19 مليارا و 819 مليون دولار، بعجز يصل إلى مليارين و 151 مليون دولار.

وتوزعت المصروفات بالنقد الأجنبي إلى: اعتمادات وحوالات المصرف المركزي بواقع مليارين وثمانية ملايين دولار، والمؤسسة الوطنية للنفط بنحو 1.87 مليار دولار، وتغذية لحسابات المصارف بقيمة 15 مليارا و 975 مليون دولار.