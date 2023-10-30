اللواء 444 قتال يعلن ضبط «مرتزقة» في كمين جنوب غريان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، أن المفارز التابعة له تمكنت من ضبط «مجموعةٍ من المرتزقة التّشادية فجرَ اليوم» الإثنين، وذلك «في كمينٍ مُحكمٍ بمدينة غريان» وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

ونشر اللواء 444 قتال عبر صفحته على «فيسبوك» تسجيلا مصورا يسأل فيه أحد المتحدثين العناصر الموقوفة عن البلد الذي ينتمون إليه.

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كما أعلن اللواء 444 قتال، مساء اليوم الإثنين، أن مفارزه تمكنت «من غنم عشرات الآليات والذّخائر والأسلحة والمعدات في أحد الوديان جنوب مدينة غريان»، وذلك «في عمليّة الْتفافٍ وتطويقٍ قامت بها مفارز اللّواء 444 قِتال، من ضمن عمل غرفة العمليات المشتركة».

يأتي ذلك بعد يوم من اشتباكات عنيفة وقعت صباح الأحد وسط مدينة غريان بين مسلحين تابعين لجهاز دعم الاستقرار والغرفة الأمنية المشتركة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

أسلحة وذخائر ضبطتها عناصر اللواء 444 قتال بأحد الأودية جنوب غريان. (فيديو)

أسلحة وذخائر ضبطتها عناصر اللواء 444 قتال بأحد الأودية جنوب غريان. (فيديو)