اتفاقية تعاون بين صندوق إعمار سرت والبرنامج الإنمائي الأممي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وقع مدير صندوق إعمار مدينة سرت امراجع أحمد ميلاد، اليوم السبت، اتفاقية تعاون مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا كريستوفر لايكر تستهدف تقديم الدعم الفني للصندوق.

وشهد مراسم التوقيع وزير التخطيط بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الزيداني، وبمقتضى الاتفاقية يجرى تقديم الدعم الفني للصندوق من خلال التمويل المشترك بين الحكومة والبرنامج الأممي لتنفيذ مشروعات تنموية في نطاق عمل الصندوق من اهراوة شرقًا وحتى أبوقرين غربًا وأبونجيم جنوبًا، وفق ما أفاد المستشار بالصندوق عمار العباني «بوابة الوسط».

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد استمراره في دعم البلديات المنكوبة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم المخطط العام لمدينة بنغازي الرئيسية

ونفذ البرنامج الأممي خلال الأعوام الماضية مشروع دعم الاستقرار الذي ساهم في صيانة عدد من المؤسسات التعليمية والصحية وتوفير متطلبات شركتي المياه والنظافة ببلدية سرت، ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية الجديدة في دعم مشاريع صندوق إعمار سرت في تحقيق التنمية المكانية وإعادة الإعمار، حسب العباني.

من مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين صندوق إعمار سرت وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، 28 أكتوبر 2023. (الإنترنت)