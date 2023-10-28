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مديرية أمن بنغازي: القبض على سيدة تحترف سرقة الهواتف من الفنادق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 01:02 مساء
مديرية أمن بنغازي: القبض على سيدة تحترف سرقة الهواتف من الفنادق
المتهمة بسرقة الهواتف من فنادق بنغازي بعد ضبطها. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على سيدة تحترف سرقة الهواتف من الفنادق.

وأوضحت المديرية أنه عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى السيدات وهي تسرق هاتفا محمولا من فندق ميراس، أصدر رئيس قسم التحريات العامة، العقيد أشرف الشلطامي، تعليماته بضبط المتهمة.

الشرطة النسائية تضبط المتهمة في فندق البطنان
وأثناء تجول أعضاء التحريات، جرى مشاهدة المتهمة داخل فندق البطنان، وتعرفوا عليها. وعلى الفور، جرى إخطار قسم الشرطة النسائية اللاتى دخلن الفندق برفقة أعضاء التحريات، وألقوا القبض عليها، وانتقلوا بها إلى القسم.

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وبالاستدلال معها، تبين أنها تدعى «ك ع ع»، من مواليد العام 1980، وهي ليبية الجنسية، واعترفت بما نُسب إليها، وأفادت بأنها تمتهن سرقة الهواتف المحمولة باهظة الثمن، فجرت إحالتها إلى النيابة العامة بتُهمة السرقة.

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