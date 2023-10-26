انتشال رفات جثث مدفونة في وادي نفد شرق بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

انتشل فريق من مديرية أمن بني وليد، مساء اليوم الأربعاء، رفات عدد من الجثث مجهولة الهوية، وجدث مدفونة في وادي نفد شرق بني وليد.

وأوضح المكتب الإعلامي بمديرية أمن بني وليد لـ«بوابة الوسط»، أن فريق المديرية انتقل إلى موقع الجثث بناءً على أمر من النيابة العامة، والتي باشرت التحقيق بحضور الطبيب الشرعي وأعضاء جهاز المخابرات.

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وذكر المكتب الإعلامي أن الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات اللازمة كافة حيال تلك الجثث، وجرى التحفظ عليها بدار الرحمة بمستشفى بني وليد العام.

جانب من عملية انتشال الرفات (الإنترنت)