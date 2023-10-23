ضبط شخص لديه عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم قريبته

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية من ضبط شخص لديه عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «قريبته»، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المتهم «قام بفتح عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم مواطنة مع إبراز كامل بياناتها الشخصية ونشر عدة منشورات فاضحة ومخلة بالشرف وقذف المحصنات. وبالتحقيق معه اتضح أنه من أقارب عائلة المواطنة واعترف أنه قام بهذه الأفعال مع أكثر من امرأة».

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وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص، داعية المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري والمباشر عن أي محاولة ابتزاز يتعرضون لها.

كما حثت وزارة الداخلية المواطنين على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أشخاص غير موثوق فيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتعرضوا للابتزاز والنصب والاحتيال.