ضبط شخصين ابتزا فتاة وأجبراها على دفع مبالغ مالية ومصوغات ذهبية مقابل عدم التشهير بها

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي في طرابلس من القبض على شخصين قاما بابتزاز فتاة وأجبراها على دفع مبالغ مالية ومصوغات ذهبية مقابل عدم التشهير بها ونشر صور تخصها على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وزارة الداخلية مساء الخميس.

بلاغ سرقة يقود لجريمة الابتزاز

وبدأت تفاصيل الواقعة، إثر ورود بلاغ تقدم به أحد المواطنين إلى مركز شرطة الحي الصناعي بمديرية أمن طرابلس يتعلق بواقعة سرقة مصوغات ذهبية من داخل أحد المنازل مقيدة ضد مجهول.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أعضاء فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي طرابلس باشروا على الفور عمليات البحث والتحري حول الواقعة، وبأخذ أقوال المشتكي «تبين بأن ابنته هي من قامت بإعطاء المصوغات الذهبية لشخصين ومبلغ مالي قدره 90 ألف دينار».

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وذكرت وزارة الداخلية أن القيمة الكلية للمسروقات بلغت 160 ألف دينار، مشيرة إلى أن الفتاة أفادت خلال الاستدلال معها بأن «الشخصين لديهما صور تخصها ويقومان بابتزازها لعدم التشهير بها ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأكدت وزارة الداخلية تحديد هوية الشخصين وإلقاء القبض عليهما من قبل أعضاء فرقة البحث والتحري بمكتب البحث الجائي طرابلس، وجلبهما إلى المكتب.

استعادة المسروقات وإحالة المتهمين إلى مركز الشرطة المختص

وأضافت الوزارة أنه اتضح بالاستدلال مع المتهمين «بأنهما قاما بأخذ المصوغات الذهبية وقاما ببيعها، وتم استرجاع جزء من المبلغ كمبرزة جرمية قدره15 ألف و480 دينار، ودراجة نارية ومركبة آلية نوع (مرسيدس) لون أسود وهواتف نقالة حديثة تم شراءها من باقي المبلغ».

وأشارت وزارة الداخلية في ختام بيانها بشأن الواقعة، إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهما رفقة المضبوطات إلى مركز الشرطة المختص.

المبلغ المسترد من المتهمين بابتزاز فتاة مقابل عدم التشهير بها. (وزارة الداخلية)

السيارة التي اشتراها المتهمين من المبالغ المالية التي حصلوا عليها من فتاة مقابل عدم التشهير بها. (وزارة الداخلية)