المنفي يبحث مع أبومازن في القاهرة الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في العاصمة المصرية القاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، وناقشا الاحتياجات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع المتواصل لليوم الخامس عشر.

عقد اللقاء اليوم السبت على هامش أعمال «قمة السلام» التي تستضيفها مصر، وتهدف إلى بحث سُبل دعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وإحياء عملية السلام، بحضور قادة كل من قطر والبحرين والإمارات والأردن، بجانب الأمين العام للأمم المتحدة.

لقاء المنفي- أبو مازن يبحث رؤية تحقيق سلام عادل وشامل

وتطرق المنفي وأبومازن إلى رؤية السلطة الفلسطينية لتحقيق سلام عادل وشامل؛ في وقت راح فيه أكثر من 4 آلاف ضحية فلسطينية في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي.

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المنفي: يجب وقف خطط الاحتلال لإجبار سكان غزة على النزوح إلى سيناء

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، شدد المنفي على ضرورة وقف خطط قوات الاحتلال الإسرائيلي للاجتياح البري لقطاع غزة، وإجبار سكانه على النزوح قسرًا إلى شبه جزيرة سيناء، وكذلك إيقاف الاقتحامات الممنهجة المتكررة على المسجد الأقصى وبقية الأراضي الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى «تأخر مجلس الأمن في القيام بدوره بسرعة قصوى توقف ما يجري في قطاع غزة بما يحقق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن في جميع أنحاء العالم بحيادية ومسؤولية».