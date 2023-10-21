المنفي يطالب بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وخطط اجتياحه غزة برًا

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، «بوقف خطط قوات الاحتلال الإسرائيلي للاجتياح البري لقطاع غزة، وإجبار سكانه على النزوح قسرا إلى شبه جزيرة سيناء»، وكذلك إيقاف «الاقتحامات الممنهجة المتكررة عل المسجد الأقصى وبقية الاراضي الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفسطينية المحتلة».

وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال «قمة مصر الدولية للسلام» في العاصمة الإدارية بالقاهرة، دعا رئيس المجلس الرئاسي إلى «إيقاف مايجري في قطاع غزة فورا»، مشيرا إلى أن «ممارسات الاحتلال تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية».

غضبة فلسطينية ضد العدوان على غزة

وتهدف القمة إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، بعد العدوان الإسرائيلي على غزة الذي دخل يومه الخامس عشر.

ونوه المنفي إلى «تأخر جلس الأمن في القيام بدوره بسرعة قصوى توقف ما يجري في قطاع غزة بما يحقق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن في جميع أنحاء العالم بحيادية ومسؤولية».

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وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن «ما تمارسه دولة الاحتلال خلاف مسؤولياتها المنصوص عليها في القانون خلال الأسبوعين الأخيرين وعلى مدار 75 عامًا تجاوز كل الأوصاف المعهودة لتلك الجرائم والانتهاكات».

وشهد عدد من المدن الليبية أمس الجمعة مظاهرات حاشدة تضامنا ودعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.