وقفة في طبرق تنديدًا بقصف قوات الاحتلال لغزة (صور)

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

نظم عدد من سكان مدينة طبرق، الجمعة، وقفة احتجاجية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدًا لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة.

شارك في الوقفة عدد كبير من أطفال وشباب المدينة الذين رفعوا أعلام فلسطين، ورددوا هتافات معادية للاحتلال الإسرائيلي، ومشجعة لنضال المقاومة الفلسطينية ضد قوات الكيان المحتل.

متظاهرون يرفعون أعلام ليبيا وفلسطين تضامنًا مع غزة

وارتدى عدد من المشاركين وشاحات للأعلام الليبية والفلسطينية وأخرى تحمل صورًا للمسجد الأقصى.

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وخرجت تظاهرات حاشدة في عدد من المناطق في ليبيا منها مدينة مسلاتة وميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، إذ ردد المحتجون هتافات من بينها «إسرائيل قتلة الأطفال»، و«غزة احفظها بحفظك يا حفيظ»، و«طوفان الأقصى أمات إسرائيل وأحيا الأمة»، و«القدس عاصمة دولة فلسطين».

من وقفة سكان طبرق التضامنية مع فلسطين وغزة، 13 أكتوبر 2023 (بوابة الوسط)

من وقفة سكان طبرق التضامنية مع فلسطين وغزة، 13 أكتوبر 2023 (بوابة الوسط)

من وقفة سكان طبرق التضامنية مع فلسطين وغزة، 13 أكتوبر 2023 (بوابة الوسط)

من وقفة سكان طبرق التضامنية مع فلسطين وغزة، 13 أكتوبر 2023 (بوابة الوسط)

من وقفة سكان طبرق التضامنية مع فلسطين وغزة، 13 أكتوبر 2023 (بوابة الوسط)

من وقفة سكان طبرق التضامنية مع فلسطين وغزة، 13 أكتوبر 2023 (بوابة الوسط)