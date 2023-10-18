مصلحة الجمارك: الاتفاق على آلية لتفعيل الاتفاقية الجمركية مع تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الاتفاق مع الجانب التركي على آلية لتفعيل الاتفاقية الجمركية المختصة بالتعاون الإداري المتبادل، الموقعة بين الطرفين العام 2014، عبر القنوات الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقد اليوم الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة، بين وفد من مصلحة الجمارك برئاسة اللواء سليمان علي سالم، ومدير عام الجمارك التركية بمقر وزارة التجارة التركية.

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وأوضح بيان نشرته صفحة مصلحة الجمارك على «فيسبوك» أن الاجتماع تناول الدور المهم الذي تلعبه الجمارك في انسياب حركة السلع، وحماية المستهلك، وتعزيز الأمن الاقتصادي بين البلدين.

وشهد الاجتماع، بحسب البيان، توقيع محضر اجتماع بين الجانبين، لتفعيل تبادل المعلومات، والتعاون في تنفيذ أنشطة تدريبية، لرفع كفاءة أعضاء مصلحة الجمارك.

جانب من اجتماع عقد اليوم الأربعاء بين مصلحتي الجمارك الليبية والتركية في أنقرة، الأربعاء 18 أكتوبر 2023 (مصلحة الجمارك الليبية)

جانب من اجتماع عقد اليوم الأربعاء بين مصلحتي الجمارك الليبية والتركية في أنقرة، الأربعاء 18 أكتوبر 2023 (مصلحة الجمارك الليبية)

جانب من اجتماع عقد اليوم الأربعاء بين مصلحتي الجمارك الليبية والتركية في أنقرة، الأربعاء 18 أكتوبر 2023 (مصلحة الجمارك الليبية)