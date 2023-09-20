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الجمارك الليبية تتعاقد مع شركة سويسرية لرقمنة أنظمة الواردات ومنع التهرب الضريبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 12:45 صباحا
الجمارك الليبية تتعاقد مع شركة سويسرية لرقمنة أنظمة الواردات ومنع التهرب الضريبي
جانب من توقيع الاتفاقية بين مصلحة الجمارك الليبية مع مجموعة ويب فونتين «Webb Fontaine» السويسرية (الإنترنت)
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تعاقدت مصلحة الجمارك الليبية مع مجموعة ويب فونتين «Webb Fontaine» السويسرية الرائدة في مجال التجارة والجمارك، لرقمنة أنظمة الواردات ومنع التهرب الضريبي، ما يمثل نقطة تحول في ميدان التجارة الخارجية والجمارك في ليبيا.

وقالت المجموعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الهدف الرئيسي للمشروع الاستثماري، الذي يستمر لمدة 5 سنوات، هو تطوير وتنفيذ وتشغيل نظام البيانات المسبق للصادرات غير الهيدروكربونية عبر النقل البحري إلى الموانئ الليبية، ليشمل بعد ذلك تدريجيًا الصادرات إلى ليبيا جوًا وبرًا.

ووفق الاتفاق الموقع مع مصلحة الجمارك الليبية، ستقوم مجموعة «ويب فونتين»، المعروفة بحلولها التكنولوجية المتقدمة، بإنشاء نظام حديث، وتأسيس مركز تشغيلي يديره فريق مؤهل بدرجة عالية من الكفاءة في طرابلس، لإدارة والإشراف على عمليات النظام.

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نظام إلكتروني ذكي لتتبع الشحنات والبضائع القاصدة الموانئ الليبية
كما أن المشروع الطموح هو عبارة عن نظام إلكتروني ذكي، يتيح تتبع الشحنات والبضائع القاصدة الموانئ الليبية، سواء الموردة أو على سبيل العبور «ترانزيت».

وحول المشروع، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة أليون سيس: «نحن تشعر بالفخر للغاية للثقة التي وضعتها مصلحة الجمارك الليبية فينا من خلال هذا المشروع الاستراتيجي»، لافتًا إلى أن «هذه النظام الجديد يتماشى مع رسالتنا في إدخال مرحلة متطورة من الكفاءة والشفافية مما يؤدي في زيادة الضوابط وتحصيل الإيرادات الضريبية في ليبيا».

بالإضافة الى نظام البيانات المسبق، ستقوم المجموعة الرائدة في مجال توفير الحلول لتسهيل التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بإطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية الشاملة لتيسير الصادرات إلى ليبيا، والتي ستقدم معلومات عن اللوائح التنفيذية ذات الصلة، ونماذج عمليات الاستيراد والتصدير، والإجراءات التجارية لجميع وسائط النقل، والفيديوهات والمنشورات التعليمية، وأداة التصنيف المتطورة؛ مما سيؤدي إلى الدقة والالتزام بالقوانين المرعية.

وسيتضمن نظام البيانات المسبق أيضًا نظام متطور لإدارة المخاطر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، للحد من الاحتيال التجاري والتجارة غير المشروعة.

أول مشروع للتحول الرقمي في مجال التجارة الخارجية والجمارك بليبيا
وقالت المجموعة إن تطبيق نظام البيانات المسبق في ليبيا يؤسس إلى أول مشروع للتحول الرقمي في مجال التجارة الخارجية والجمارك، لافتة إلى أن الأهداف الموسعة للمشروع تتضمن تسهيل وتبسيط الإجراءات التجارية، وتعزيز الرقابة والالتزام، والحوكمة، وزيادة الإيرادات للخزينة العامة في ليبيا.

من جانبه قال مدير عام مصلحة الجمارك اللواء سليمان علي سالم «إن هذا المشروع المهم سوف يكبح الغش والاحتيال التجاري، ويوفر للحكومة الليبية ومجتمع التجارة، المعلومات والإحصائيات ذات القيمة وتقارير متنوعة حول التبادل التجاري مع الدول والمناطق الأخرى حول العالم».

وأضافت المجموعة أن نظام البيانات المسبق يعد تحولا شاملا في الإجراءات التجارية والجمركية في ليبيا، حيث يضمن التحقق القوي، والشفافية، والكفاءة في إجراءات الاستيراد من جهة، ومحاربة الغش والعمليات غير المشروعة وتقليل الاكتظاظ في الموانئ الليبية من جهة أخرى.

يذكر أن مجموعة ويب فونتين «Webb Fontaine» تأسست منذ أكثر من 20 عامًا كشركة خاصة في سويسرا على يد رجل الأعمال السويسري جان جورونليان، الذي يمتلك خبرة واسعة فب العمل بالأنظمة الجمركية وتيسير التجارة. ونقلت المجموعة مكتبها الرئيسي إلى دبي منذ عدة سنوات، حتى تكون في موقع استراتيجي بالشرق الأوسط، وأفريقيا وآسيا.

وتمتلك «Webb Fontaine» شركة «Paylican» العاملة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، وتوفير نظام الفواتير الإلكترونية، والربط مع بطاقات الائتمان، والبنوك، والمحافظ البنكية الإلكترونية، كما تمتلك مركزًا للتكنولوجيا بجنيف للذكاء الاصطناعي، و4 مراكز أبحاث وتطوير في أوكرانيا، والفلبين، أرمينيا، فرنسا، والسادس سوف يجرى إنشاؤه فى أفريقيا، بحسب حوار سابق لمدير تطوير الأعمال بالمجموعة راني وهبة مع جريدة «المال» المصرية.

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