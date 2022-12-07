«المركزي»: استمرار تدني إيرادات الضرائب والجمارك والاتصالات ومبيعات المحروقات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي استمرار تدني الإيرادات الواردة إليه خلال شهر نوفمبر، عن عدة جهات مثل مصلحتي الجمارك والضرائب وقطاع الاتصالات، بالإضافة إلى عوائد مبيعات السوق المحلية من المشتقات النفطية.

وبلغت إيرادات الضرائب 86 مليون دينار، والجمارك 40 مليونًا، والاتصالات 179 مليونًا، حسب البيان الشهري لمصرف ليبيا المركزي للإيراد والإنفاق العام، الصادر اليوم الأربعاء.

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وأشار البيان إلى تدني عوائد مبيعات المحروقات محليًا، حيث لم تتجاوز 30 مليون دينار فقط، لافتًا إلى استمرار جهاز الإمداد الطبي في عدم الإفصاح عن أصناف الأدوية الموردة، وأنواعها وكمياتها وتوزيعها، والجهات المستفيدة منها.