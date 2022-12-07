«المركزي»: 92.6 مليار دينار إيرادات و85.7 مليار نفقات من يناير إلى نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي، تسجيل إيرادات عامة بقيمة 92.6 مليار دينار منذ بداية العام الجاري حتى 30 نوفمبر الماضي، مقابل إنفاق 85.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك في البيان الشهري لمصرف ليبيا المركزي للإيراد والإنفاق العام، الصادر اليوم الأربعاء، حيث توزعت الإيرادات بواقع 67 مليار دينار مبيعات النفط، وإيراد الإتاوات النفطية 11.9 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار، والضرائب 875 مليون دينار.

في حين بلغت إيرادات الجمارك 191 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 330 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 205 ملايين، وإيرادات أخرى 652 مليونًا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

تفاصيل الإنفاق

أما بالنسبة للنفقات، فقد أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن الإنفاق على الرواتب (الباب الأول) بلغ 40.9 مليار دينار، والنفقات التسييرية (الباب الثاني) بنحو 7.9 مليار دينار.

وخصص للتنمية (الباب الثالث) 550 مليون دينار، منها 144 مليونًا لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، بجانب منح للطلبة التي أحيلت للسفارات الليبية بالخارج.

أما الدعم (الباب الرابع) فقد أنفق عليه 17 مليار دينار، وصرف ميزانية استثنائية لمؤسسة النفط بقيمة 19.2 مليار دينار، ولم تخصص مبالغ للباب الخامس (الطوارئ).