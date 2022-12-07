«المركزي»: صرف 19.2 مليار دينار لمؤسسة النفط منذ بداية العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، صرف ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 19.2 مليار دينار، خلال العام الجاري، من بين الترتيبات المالية الطارئة التي خصصتها حكومة الوحدة الوطنية بإجمالي 34.3 مليار دينار في 16 أبريل الماضي.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات، خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية نوفمبر الماضي، نشره المصرف المركزي عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

- «المركزي»: 92.6 مليار دينار إيرادات و85.7 مليار نفقات من يناير إلى نوفمبر

وأشار البيان إلى توزيع المخصصات بواقع 10.7 مليار دينار إلى حساب البابين الأول والثاني (الرواتب والنفقات التسييرية)، و8.5 مليار دينار على الباب الثالث (التنمية).

وأظهرت بيانات «ليبيا المركزي» تسجيل إيرادات عامة بقيمة 92.6 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، مقابل إنفاق 85.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها.