الدبيبة يؤكد للسفير الألماني ضرورة توحيد الجهود لإعمار درنة والبلديات المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، ظهر اليوم الأربعاء، ضرورة توحيد الجهود الوطنية والدولية لإعادة إعمار درنة والبلديات المنكوبة جراء الفيضانات المدمرة التي شهدتها مناطق الشرق اللبيي الشهر الماضي.

وناقش الدبيبة مع السفير الألماني الوضع السياسي الليبي، وجرى خلال اللقاء «تأكيد دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي من أجل الوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

- وفد ألماني يتجول في أحياء البيضاء لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات

وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير الألماني قدم للدبيبة، خلال اللقاء الذي عقد في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، تقريرا حول عودة الشركات الألمانية واستئناف أنشطتها المختلفة في ليبيا.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدبيبة للسفير الألماني رفض ليبيا، شعبا وحكومة، ما يجري في فلسطين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في قطاع غزة الذين يتعرضون لغارات مكثفة في ظل صمت المجتمع الدولي.