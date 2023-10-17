استبدال الكوابل الأرضية بميناء درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، استبدال الكوابل الأرضية المتضررة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال» في ميناء درنة بأخرى جديدة.

ونفذت الأعمال فرق الصيانة بإدارة توزيع درنة، وفنيو فرق الدعم والمساندة طبرق، وشملت تشخيص الضرر بالكوابل وإجراء أعمال الصيانات عليه ومن ثم استبدال الكوابل المتضررة بأخرى جديدة.

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وتشهد المنطقة الشرقية أعمال صيانة نشطة لفرق شركة الكهرباء؛ وذلك لإصلاح الأعطال التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

من أعمال صيانة الكوابل الأرضية في ميناء درنة، 17 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة الكوابل الأرضية في ميناء درنة، 17 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)