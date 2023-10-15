شركة الكهرباء تنهي صيانة الشبكة غرب البيضاء.. وتواصل الأعمال لتشغيل محطات في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من أعمال صيانة في غرب مدينة البيضاء، فضلا عن استمرار أعمال الصيانة في مدينة درنة.

وقالت الشركة إنه نتيجة جهود فنيي ومهندسي دائرة التركيبات طرابلس، جرى الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة في غرب البيضاء، وشملت شد أسلاك ألمونيوم بحجم 63 مللي، وبطول 1500 متر.

صيانة مستمرة لشبكة الكهرباء في عدد من المواقع بدرنة

بينما لا تزال أعمال الصيانة مستمرة لشبكة الإنارة بالعمارات البيض الواقعة في المدخل الغربي، ومحيط المسرح الوطني في درنة.

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كما أن فرق الصيانة بدائرة توزيع درنة تواصل جهودها، لتجهيز عدد من المحطات الرئيسية والمهمة الواقعة وسط المدينة، لإعادة تشغيلها في وقت قريب، بعد أن تضررت من العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال».

جانب من أعمال الصيانة في غرب البيضاء. (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من أعمال الصيانة في غرب البيضاء. (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من أعمال الصيانة في غرب البيضاء. (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من أعمال الصيانة في غرب البيضاء. (الشركة العامة للكهرباء)