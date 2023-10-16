مندوبة أميركا: ندعم عمل الأمم المتحدة لوضع مسار سليم نحو الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

جددت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة دعم بلادها لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «من أجل وضع مسار سليم نحو الانتخابات ومن أجل انتخاب حكومة تمثل كل الليبيين».

ودعت المندوبة الأميركية في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، الأطراف الليبية إلى العمل مع البعثة الأممية من أجل حسم الخلافات وتحقيق التوافق من أجل الوصول إلى العملية الانتخابية التي يترقبها الليبيون.

وشددت الدبلوماسية الأميركية على ضرورة إبعاد الانقسامات والمواقف السياسية في أي عمل يخص معالجة كارثة درنة والمناطق المنكوبة جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر الماضي.

كما جددت مندوبة الولايات المتحدة في كلمتها التأكيد على ضرورة مغادرة المقاتلين المرتزقة التابعين لمجموعة «فاغنر» الروسية، محذرة من أنها تريد زيادة رقعة انتشارها في الأراضي الليبية.