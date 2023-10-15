الكوني يجتمع مع أعيان نالوت ويناقش تأمين المنطقة الحدودية ومنع التهريب

القاهرة - بوابة الوسط

التقى نائب المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد، عددا من وجهاء وأعياء مدينة نالوت، وناقش معهم تأمين المنطقة الحدودية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب على طول الشريط الحدودي من جنوب زوارة وصولا إلى غدامس.

حضر اللقاء عدد من العسكريين والأمنيين الذين استعرضوا الخطوات المتخذة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، لمنع الهجرة غير الشرعية والتهريب.

نقاش حول تأمين الحدود الجنوبية ومنح المكلفين بحمايتها الإمكانات اللازمة

وشدد الحضور على ضرورة تأمين الحدود، ومنح المكلفين بها الإمكانات اللوجستية التي تؤهلهم للقيام بالمهام الموكلة لهم في النقاط والتمركزات والدوريات الأمنية بالمناطق الحدودية.

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وشدد الكوني بدوره على أهمية تأمين الحدود «بوصفها أمنا قوميا، ومنع انتهاكها من قِبل العصابات الإجرامية، والعمل على دعمها بالامكانات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».

جانب من لقاء موسى الكوني مع أعيان نالوت ومسؤولين أمنيين وعسكريين. (المجلس الرئاسي)

جانب من لقاء موسى الكوني مع أعيان نالوت ومسؤولين أمنيين وعسكريين. (المجلس الرئاسي)