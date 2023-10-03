«الرئاسي» يناقش مع تكالة الأوضاع السياسية والأمنية ودعم درنة والمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

عقد المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، وعضوا المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ومتابعة آخر مستجدات دعم مدينة درنة وبقية المناطق المتضررة، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي، قانون إنشاء جهاز إعادة إعمار وتأهيل مدينة درنة والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا في 10 سبتمبر الماضي.

- مجلس النواب يقر قانون إنشاء جهاز إعمار وتأهيل درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات

كما يأتي اللقاء بعد يوم من إقرار مجلس النواب القوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، في خطوة يأمل الليبيون أن تسهم في تحقيق اختراق في مواقف مختلف الأطراف الفاعلة من أجل تحقيق انفراجة في العملية السياسية، التي تواجه انسدادا منذ تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.