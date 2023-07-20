لمكافحة التهريب.. تسيير دوريات صحراوية من وادي أبوقيلة إلى بئر تجمل

القاهرة - بوابة الوسط

سيرت إدارة القاطع الأمني الصحراوي القريات بجهاز حرس الحدود دوريات صحراوية بالمنطقة الممتدة من وادي أبوقيلة ووادي قرزة وصولا إلى بئر تجمل.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان مقتضب، أمس الأربعاء، إن هذه الدوريات تستهدف مكافحة الظواهر الإجرامية ومنها ظاهرة التهريب.

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ومساء الإثنين، أعلنت وزارة الداخلية تسيير دوريات أمنية صحراوية لمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من الدخول إلى الأراضي الليبية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قاطع العسة الأمني الحدودي التابع لجهاز حرس الحدود قام بتسيير دوريات أمنية صحراوية مجهزة لمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من الدخول إلى الأراضي الليبية، واتخاذ الإجراءات كافة حتى لا تحدث أي خروقات أمنية.

دوريات صحراوية في المنطقة الممتدة من وادي أبوقيلة إلى بئر تجمل، 19 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)

دوريات صحراوية في المنطقة الممتدة من وادي أبوقيلة إلى بئر تجمل، 19 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)

دوريات صحراوية في المنطقة الممتدة من وادي أبوقيلة إلى بئر تجمل، 19 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)

دوريات صحراوية في المنطقة الممتدة من وادي أبوقيلة إلى بئر تجمل، 19 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)