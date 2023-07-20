  • Alwasat News
Atwasat

لمكافحة التهريب.. تسيير دوريات صحراوية من وادي أبوقيلة إلى بئر تجمل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يوليو 2023, 09:53 صباحا
لمكافحة التهريب.. تسيير دوريات صحراوية من وادي أبوقيلة إلى بئر تجمل
دوريات صحراوية في المنطقة الممتدة من وادي أبوقيلة إلى بئر تجمل، 19 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

سيرت إدارة القاطع الأمني الصحراوي القريات بجهاز حرس الحدود دوريات صحراوية بالمنطقة الممتدة من وادي أبوقيلة ووادي قرزة وصولا إلى بئر تجمل.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان مقتضب، أمس الأربعاء، إن هذه الدوريات تستهدف مكافحة الظواهر الإجرامية ومنها ظاهرة التهريب.

الداخلية: تمركزات أمنية فجائية قرب الحدود مع تونس لمنع دخول المهاجرين
«الداخلية»: تسيير دوريات جنوب مصراتة وتدشين نقاط تفتيش في دوفان
تكتيف الدوريات الأمنية على الحدود مع السودان ودعم التمركز الأمني بمنفذ العوينات البري

ومساء الإثنين، أعلنت وزارة الداخلية تسيير دوريات أمنية صحراوية لمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من الدخول إلى الأراضي الليبية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قاطع العسة الأمني الحدودي التابع لجهاز حرس الحدود قام بتسيير دوريات أمنية صحراوية مجهزة لمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من الدخول إلى الأراضي الليبية، واتخاذ الإجراءات كافة حتى لا تحدث أي خروقات أمنية.

دوريات صحراوية في المنطقة الممتدة من وادي أبوقيلة إلى بئر تجمل، 19 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
دوريات صحراوية في المنطقة الممتدة من وادي أبوقيلة إلى بئر تجمل، 19 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
دوريات صحراوية في المنطقة الممتدة من وادي أبوقيلة إلى بئر تجمل، 19 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
دوريات صحراوية في المنطقة الممتدة من وادي أبوقيلة إلى بئر تجمل، 19 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
دوريات صحراوية في المنطقة الممتدة من وادي أبوقيلة إلى بئر تجمل، 19 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
دوريات صحراوية في المنطقة الممتدة من وادي أبوقيلة إلى بئر تجمل، 19 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
دوريات صحراوية في المنطقة الممتدة من وادي أبوقيلة إلى بئر تجمل، 19 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
دوريات صحراوية في المنطقة الممتدة من وادي أبوقيلة إلى بئر تجمل، 19 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العاهل المغربي يدعو نتنياهو لزيارة المملكة بعد الاعتراف بمغربية الصحراء

العاهل المغربي يدعو نتنياهو لزيارة المملكة بعد الاعتراف بمغربية الصحراء
(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية في آخر مصاف التصنيف

(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية ...
بيع 1.34 مليون تذكرة لكأس عالم للسيدات

بيع 1.34 مليون تذكرة لكأس عالم للسيدات
ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» مبكر بأميركا

ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» مبكر بأميركا
المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات

المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات
أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية

أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية
دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي

دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي
«رايتس ووتش» تنتقد فرض جهاز الأمن الداخلي «قيودا» على الليبيات

«رايتس ووتش» تنتقد فرض جهاز الأمن الداخلي «قيودا» على الليبيات
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا

فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا
«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة

«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة
للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً

للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً
بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل

بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل
تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة

تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة
حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر

حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر
ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»

ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي

موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير

مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير
(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من الأخطاء.. رحومة: «Wtv» لها الاحترام

(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاق فعاليات معرض الصداقة الليبي الصربي في بلغراد
انطلاق فعاليات معرض الصداقة الليبي الصربي في بلغراد
«مذكرات عميل سري».. جاسوس فرنسا زمن القذافي يكشف أسرارا ويفضح بلاده
«مذكرات عميل سري».. جاسوس فرنسا زمن القذافي يكشف أسرارا ويفضح ...
شركة الخدمات العامة تواصل توسعة طريق 20 رمضان بطرابلس (صور)
شركة الخدمات العامة تواصل توسعة طريق 20 رمضان بطرابلس (صور)
الزيداني: ليبيا تحتاج إلى شراكة دولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
الزيداني: ليبيا تحتاج إلى شراكة دولية لتحقيق أهداف التنمية ...
شاهد في «وسط الخبر»: لماذا نقل اختصاص الانتخابات البلدية إلى «المفوضية العليا»؟
شاهد في «وسط الخبر»: لماذا نقل اختصاص الانتخابات البلدية إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
المزيد
لمكافحة التهريب.. تسيير دوريات صحراوية من وادي أبوقيلة إلى بئر تجمل
لمكافحة التهريب.. تسيير دوريات صحراوية من وادي أبوقيلة إلى ......
التومي يبحث ميزانية مشروعات «عودة الحياة» بـ18 بلدية
التومي يبحث ميزانية مشروعات «عودة الحياة» بـ18 بلدية...
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 20 يوليو 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 20 يوليو 2023)...
شاهد في «وسط الخبر»: لماذا نقل اختصاص الانتخابات البلدية إلى «المفوضية العليا»؟
شاهد في «وسط الخبر»: لماذا نقل اختصاص الانتخابات البلدية إلى......
الزيداني: ليبيا تحتاج إلى شراكة دولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
الزيداني: ليبيا تحتاج إلى شراكة دولية لتحقيق أهداف التنمية ......
المزيد