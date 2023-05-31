  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يناقش مع عمداء بلديات العزيزية الكبرى الخطة الأمنية محاربة أوكار الجريمة والتهريب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 مايو 2023, 08:10 مساء
الدبيبة يناقش مع عمداء بلديات العزيزية الكبرى الخطة الأمنية محاربة أوكار الجريمة والتهريب
لقاء الدبيبة مع عمداء بلديات العزيزية الكبرى، الأربعاء 31 مايو 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع عمداء بلديات العزيزية الكبرى، لمناقشة الخطة الأمنية لوزارة الدفاع بشأن محاربة أوكار الجريمة والتهريب بمناطق الساحل الغربي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة بحث مع عمداء بلديات العزيزية الكبرى، خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس، الأوضاع الأمنية والخدمية بالبلديات.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة «ناقش في اجتماعه مع العمداء بديوان رئاسة الوزراء، الخطة الأمنية لوزارة الدفاع بشأن محاربة أوكار الجريمة وتهريب الوقود والمواقع التي تم استهدافها بمرفأ الماية».

وأكد للعمداء الحاضرين أن حماية المواطنين وممتلكاتهم أولوية الحكومة، موضحا أن المستهدف من هذه العمليات «هو أوكار الجريمة وتهريب المخدرات» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

حصيلة المرحلة الأولى للعملية الأمنية بمناطق الساحل العربي
وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء الإثنين، حصيلة المرحلة الأولى للعمليات الأمنية في «منطقة الساحل الغربي»، والتي أسفرت عن تدمير «سبعة قوارب معدة للاتجار بالبشر، وستة مخازن لتجار المخدرات والأسلحة والمعدات التي تستخدمها العصابات الإجرامية، وتسعة صهاريج تستخدم لتهريب الوقود إلى الخارج».

- الدبيبة يقدم للقائد الأعلى للجيش موقفاً عاماً حول خطة محاربة المجرمين بالساحل الغربي
- حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»
- الولايات المتحدة قلقة بشأن أحداث الزاوية.. وتطالب بخفض التصعيد
- السفارة البريطانية: نتابع الوضع في الزاوية.. واستخدام الأسلحة أمر غير مقبول

وقالت وزارة الدفاع، في بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، إن العملية التي بدأت الخميس الماضي، جرى خلالها استهداف عدداً من «الأهداف المحددة، بكل دقة عالية»، من قبل القوات المسلحة الجوية والأجهزة الاستخباراتية.

الدبيبة يقدم موقفاً عاماً حول الخطة الأمنية بالساحل الغربي
وأمس الثلاثاء، قدم الدبيبة خلال اجتماع مع المجلس الرئاسي وقيادات عسكرية «موقفًا عامًا حول خطة محاربة المجرمين» التي أطلقتها وزارة الدفاع واستهدفت عدة مواقع بمنطقة الساحل الغربي، مؤكداً أن «الأهداف جرى تحديدها من قبل رئاسة الأركان العامة، وأن جميعها كانت مواقع لتهريب وأوكار للمخدرات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور الفلاح

في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور ...
الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي

الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي
الحكومات الليبية (1949- 1969) (4)

الحكومات الليبية (1949- 1969) (4)
تضارب المعلومات حول مقتل نجل عبدالله السنوسي

تضارب المعلومات حول مقتل نجل عبدالله السنوسي
باتيلي يزور الزنتان ويبحث مع الجويلي الحاجة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف

باتيلي يزور الزنتان ويبحث مع الجويلي الحاجة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف
شاهد.. «نسخة إلى الرأي العام» يناقش مصير إيرادات النفط وتأثير المساومات السياسية

شاهد.. «نسخة إلى الرأي العام» يناقش مصير إيرادات النفط وتأثير المساومات السياسية
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي

مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي
الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا

الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس

بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية

القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية
«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»

«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»
شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة

شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة
حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»

حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»
كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»

كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»
أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات سياسية».. وأطالب النائب العام بالتحقيق

أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات ...
الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)

الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)
الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)

الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إصابة 56 شخصاً بتسمم غذائي في مصراتة
إصابة 56 شخصاً بتسمم غذائي في مصراتة
انتشال صاروخ من مخلفات الحرب عُثر عليه أثناء إزالة مبنى وسط بني وليد
انتشال صاروخ من مخلفات الحرب عُثر عليه أثناء إزالة مبنى وسط بني ...
رئيس أركان الدفاع الإيطالي: «فاغنر» تتمركز قرب حقول النفط وتمارس تأثيرا كبيرا في ليبيا
رئيس أركان الدفاع الإيطالي: «فاغنر» تتمركز قرب حقول النفط وتمارس ...
الدبيبة يناقش مع عمداء بلديات العزيزية الكبرى الخطة الأمنية محاربة أوكار الجريمة والتهريب
الدبيبة يناقش مع عمداء بلديات العزيزية الكبرى الخطة الأمنية ...
إطلاق مشروع مطابقة البيانات الورقية في منظومة الرقم الوطني والجنسية
إطلاق مشروع مطابقة البيانات الورقية في منظومة الرقم الوطني ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري...
المزيد
سفير تركيا يطلع المشري على نتائج اجتماعه مع أعيان بالزاوية وأهمية تهدئة الأوضاع
سفير تركيا يطلع المشري على نتائج اجتماعه مع أعيان بالزاوية ......
أسامة حماد يشكل لجنة طوارئ لمتابعة حرائق الجبل الأخضر
أسامة حماد يشكل لجنة طوارئ لمتابعة حرائق الجبل الأخضر...
إغلاق عددٍ من محال القصابين والسلخانات في بني وليد
إغلاق عددٍ من محال القصابين والسلخانات في بني وليد...
إطلاق مشروع مطابقة البيانات الورقية في منظومة الرقم الوطني والجنسية
إطلاق مشروع مطابقة البيانات الورقية في منظومة الرقم الوطني ......
الدبيبة يناقش مع عمداء بلديات العزيزية الكبرى الخطة الأمنية محاربة أوكار الجريمة والتهريب
الدبيبة يناقش مع عمداء بلديات العزيزية الكبرى الخطة الأمنية ......
المزيد