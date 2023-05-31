الدبيبة يناقش مع عمداء بلديات العزيزية الكبرى الخطة الأمنية محاربة أوكار الجريمة والتهريب

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع عمداء بلديات العزيزية الكبرى، لمناقشة الخطة الأمنية لوزارة الدفاع بشأن محاربة أوكار الجريمة والتهريب بمناطق الساحل الغربي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة بحث مع عمداء بلديات العزيزية الكبرى، خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس، الأوضاع الأمنية والخدمية بالبلديات.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة «ناقش في اجتماعه مع العمداء بديوان رئاسة الوزراء، الخطة الأمنية لوزارة الدفاع بشأن محاربة أوكار الجريمة وتهريب الوقود والمواقع التي تم استهدافها بمرفأ الماية».

وأكد للعمداء الحاضرين أن حماية المواطنين وممتلكاتهم أولوية الحكومة، موضحا أن المستهدف من هذه العمليات «هو أوكار الجريمة وتهريب المخدرات» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

حصيلة المرحلة الأولى للعملية الأمنية بمناطق الساحل العربي

وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء الإثنين، حصيلة المرحلة الأولى للعمليات الأمنية في «منطقة الساحل الغربي»، والتي أسفرت عن تدمير «سبعة قوارب معدة للاتجار بالبشر، وستة مخازن لتجار المخدرات والأسلحة والمعدات التي تستخدمها العصابات الإجرامية، وتسعة صهاريج تستخدم لتهريب الوقود إلى الخارج».

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وقالت وزارة الدفاع، في بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، إن العملية التي بدأت الخميس الماضي، جرى خلالها استهداف عدداً من «الأهداف المحددة، بكل دقة عالية»، من قبل القوات المسلحة الجوية والأجهزة الاستخباراتية.