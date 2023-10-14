«كاميرات المراقبة» تفك لغز سرقة صيدلية في الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم السبت، القبض على شخص باكستاني بتهمة سرقة مبلغ مالي من إحدى الصيدليات في الكريمية.

المتهم سرق مبلغ مالي ومعدات من الصيدلية

وقالت الوزارة، في بيان، إن أعضاء مركز شرطة الكريمية بمديرية أمن الجفارة ألقوا القبض على المدعو «ع ع م ح»، باكستاني الجنسية، لسرقته 17 ألف دينار وبعض المعدات والأدوية من إحدى الصيدليات في المنطقة. وأشار البيان إلى «فتح محضر بالخصوص، والانتقال إلى مكان الصيدلية، ومراجعة كاميرات المراقبة، مما أسفر عن التعرف على الفاعل، وجلبه إلى المركز».

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واعترف المتهم بالسرقة، وأرشد عن مكان المسروقات التي جرى استرجاعها.