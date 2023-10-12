ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي سرق مليوني دينار و44 ألف يورو بقوة السلاح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، اليوم الأربعاء، ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي سرق مليوني دينار ليبي و44 ألف يورو بقوة السلاح.

وقال الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن مكتب التحري والتحقيقات ألقى القبض على أحد أفراد التشكيل الذي يمتهن ارتكاب جرائم سرقة بالإكراه باستعمال أسلحة نارية وقنابل يدوية.

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وأوضح المنشور أن المتهم (مواليد 1988) مقيم في منطقة غوط الشعال، واعترف بسرقة مبلغ مالي، قدره مليونا دينار ليبي وأربعمائة ألف يورو، بقوة السلاح رفقة آخرين.

وأشار الجهاز إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة، ومواصلة البحث، لضبط باقي الجناة.